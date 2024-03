– OBOS-prisene pleier å stige i februar. Økningen var likevel litt svakere enn snittet for februar de ti siste årene. Sett i lys av økte renter og en del bruktboliger til salgs, var den moderate prisveksten som ventet, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en pressemelding.

De tolv siste månedene har prisene i Oslo steget 0,6 prosent, mens økningen er 1,4 prosent på landsbasis i samme periode.

I snitt har prisene i Oslo økt 2,2 prosent i februar i perioden 2014-2023.

Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var 78.376 kroner i Oslo i februar, mens prisen var 67.788 kroner på landsbasis.

Obos ser tegn til et stemningsskifte i boligmarkedet ved at flere forventer økning i boligprisene, opplyser Monsvold.

– Det må ses i lys av signaler fra Norges Bank om at rentetoppen er nådd og at det kan bli rentekutt i løpet av høsten. Vi venter derfor økt etterspørsel etter boliger og sterkere prisvekst enn vanlig når vi nærmer oss sommeren og særlig i andre halvår. Utsikter til god lønnsvekst og at det ferdigstilles få nye boliger, særlig i Oslo, trekker også opp.