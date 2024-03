Sammen med venner satt Kulberg på utsiden av puben Per på hjørnet da skytingen startet om natten den 25. juni. Mens Kåre Hesvik (60) døde av skadene, ble Kulberg truffet av en kule som gikk tvers gjennom låret.

Vennene hev seg ned på bakken og søkte tilflukt bak bordet de hadde sittet ved etter at de første skuddene falt. I retten fortalte Kulberg at han måtte kikke over kanten for å se hva og hvem som hadde skutt

– Jeg prøver å se over kanten av bordet og ser en mann med gule klær og det jeg opplever som et ondt blikk. Og så ser jeg våpnene, en pistol og et maskingevær, fortalte Kulberg.

Tydelig preget over å fortelle om den dramatiske hendelsen i retten, gikk 36-åringen inn på hvordan tiden etterpå har vært.

– Det er viktig at sannheten kommer fram i alle fall, og at han får strengeste straff. Det er utilgivelig det som har skjedd, svarte Kulberg.

Hesvik satt med ryggen til Matapour da han ble skutt og drept. På spørsmål fra bistandsadvokaten fortalte Kulberg at han flere ganger hadde tenkt over at vennen kan ha skjermet de som satt på den andre siden av bordet.

– Han var et utrolig fantastisk menneske og det er stort tap å miste ham som venn, sa Kulberg i retten