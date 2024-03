– Et bedre helsetilbud for barn utsatt for voldtekt må på plass. Noe annet er ikke til å leve med, sier Tone Wilhelmsen Trøen (H), som leder helse- og omsorgskomiteen.

Hun kaller funnene i Voldtektsutvalgets rapport for graverende og varsler at hun vil legge fram flere forslag på Stortinget, blant annet å be regjeringen opprette et akuttilbud for barn.

– Rapporten avdekker alvorlige mangler ved helsetilbudet til personer utsatt for voldtekt. Blant annet at voldtektsofre opplever å bli avvist når de ber om psykisk helsehjelp, sier Trøen i en uttalelse sendt til NTB.

Partiet foreslår også at regjeringen må vurdere å opprette et «fast-track» for voldtektsofre i alle aldre som søker psykisk helsehjelp.