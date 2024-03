– I årene 2020, 2021 og 2022 ble det registrert et høyere antall hunder og katter, noe som ble antatt å ha sammenheng med koronatiden. Basert på innsikt i data fra den felles europeiske databasen Europetnet som DyreID drifter, var dette en trend også utenfor Norge, skriver DyreID i årets kjæledyrrapport.

Selv om det er færre som skaffer seg kjæledyr nå enn i pandemiårene, er det fortsatt «flust med nye firbeinte følgesvenner i landet», heter det i rapporten.

Tall fra TNS Kantar viser at drøyt 31 prosent av husstandene i Norge har katt og/eller hund, over 1,2 millioner dyr fordelt på drøyt 805.000 husstander, får NTB opplyst.

Velger personnavn

Ved utgangen av 2023 var totalt over 920.000 hunder og katter med navn og eiere registrert. Det gir en pekepinn på navnetrender og hva vi kaller kjæledyra våre.

Luna var i 2023 fremdeles det mest populære navnet både for tisper og hunnkatter, mens Milo holdt stand som toppvalg for hannhunder, og Simba for hannkatter.

Navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen har tatt en titt på listene og merker seg at det er få rene dyrenavn.

– Blant topp ti-hundenavnene finner jeg åtte jentenavn og seks guttenavn, og sju for begge kjønn blant kattene. Blant disse er det både vanlige navn brukt for barn i dag, og noen mer sjeldne, sier han til NTB. Han trekker fram at Max, Leo, Mio, Felix, Lucy, Kira og Mia fungerer like bra som navn på både barn og dyr.

– Luna passer jo fint for å beskrive lynne for dyr, men det er jo et godt og mye brukt navn for barn også, sier Utne.

Tispenavnet Lykke klatret i fjor til fjerdeplass, opp fra åttendeplass i 2022, mens Max klatret til andreplass for hannhundnavn. Begge navnene har økt kraftig i popularitet for barn de siste 20 årene, viser navnestatistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Del av familien

Mens husdyr tradisjonelt hadde oppgaver i hjemmet eller på gården, som vakt- eller jakthund eller musefanger, har de nå blitt kjæledyr i større grad. En spørreundersøkelse utført av Pew Research Center i juli i fjor viste at 85 prosent av kjæledyreierne ser på sitt kjæledyr som et fullverdig familiemedlem, på lik linje med mennesker.

– Det kan se ut til at navn for barn også har kommet mer i bruk for kjæledyr de siste årene. Det kan være fordi kjæledyr er en viktig del av familien. De er inne, og de er med på ferie. Folk er opptatt av hvordan dyrene føler og har det, og de er jo mye mer villig enn før til å ta dem til lege og dyreklinikker dersom det er noe som ikke er bra. Slikt viser jo at dyrene får behandling som ligner mye på mennesker, sier Utne.

Han mener valget av personnavn til dyr også vitner om ønske om variasjon.

– Inntrykket mitt er at folk vil gi hvert dyr egen personlighet og eget navn, et navn som ikke er brukt for andre kjæledyr i familien.

Pus er for øvrig blant få rene dyrenavn som øker i popularitet. Pus klatrer på lista over både hann- og hunnkatter sammenlignet med 2022.