Kvinnen ble dømt til sju og et halvt års fengsel for det som tingretten mener var et drapsforsøk, skriver TA.

36-åringen har nektet straffskyld helt fra hun ble pågrepet for over tre år siden og fram til rettssaken i Telemark tingrett i desember og januar. Det er ennå ikke avgjort om lagmannsretten vil ta inn saken for en ny gjennomgang, skriver avisen.

Moren ble syk flere ganger mens datteren bodde hjemme hos henne. Den siste gangen ble moren så syk at hun ble sendt til Rikshospitalet. Sykehuset slo alarm da analyser viste at hun hadde rottegift i kroppen.

Datteren ble pågrepet og siktet for drapsforsøk kort tid etter. Påtalemyndigheten mener datteren serverte moren forgiftet mat med rottegift som hun hadde bestilt fra utlandet.

Tingretten legger blant annet til grunn at arv var en del av motivet for drapsforsøket. Tiltalte har ifølge dommen hatt svært dårlig økonomi, og retten mener at hun antok at hun ville fått balanse i egen økonomi dersom hun arvet moren.

Kvinnens forsvarer Stian Mork Sletten har tidligere uttalt til NRK at kvinnen besluttet å anke på stedet da hun mottok dommen fra tingretten.

– Hun er skuffet over at retten ikke vurderte hennes forklaring dithen at det medførte frifinnelse. Hun har tatt dette veldig tungt, sa Sletten til NRK.