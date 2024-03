Gasslekkasje er kjempeskummelt! Det skriver Vestfold Interkommunale Brannvesen på X , tidligere Twitter, etter uhellet i en privatbolig i Færder.

Alle nødetatene rykket ut til stedet ved 18-tiden etter at gassbeholderen i et kokeapparat eksploderte. Gassbeholderen som gikk i luften var på bare 227 gram, men eksplosjonen var så kraftig at et stort vindu i stuen ble blåst ut. Paradoksalt nok sto plantene i vinduskarmen uskadd igjen.

Blåste ut et vindu

– Beboerne heldigvis ute da det smalt. Ikke brann, vi har kontroll. Eksplosjon i kokeapparat med mindre gassbeholder. Trykkbølgen har vært så kraftig at to stuevinduer er blåst ut, sier brannmester Steinar Holm i brannvesenet på X.

De to beboerne var altså ikke i nærheten av kokeapparatet da det smalt, men de fikk likevel tilsyn av ambulansemannskap.

Kokeapparatet skal ikke ha vært i bruk da uhellet skjedde, men brannvesenet advarer om at det likevel kan gå galt hvis det er en lekkasje.

Gnist kan være nok til at det smeller

– Vi vet ikke hva som har antent gassen, men ved «riktig» blanding gass/luft kan en gnist fra et elektrisk produkt, som kjøleskap eller panelovn når termostaten slår inn, være nok til at det smeller, sier brannmesteren.

Det bærbare kokeapparatet med gassbeholder på 227g, som er på størrelse med en sprayboks, er kun beregnet for utendørs bruk.

– Gasslekkasje i lukket rom er kjempeskummelt, skriver brannvesenet.

Du kan lese mer om gass og brannfarlig væske på nettsidene til Sikker hverdag.