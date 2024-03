– Det er en forpliktelse som vi har som EØS-medlemmer, med alle de fordelene som det gir oss, påpeker Haga overfor NTB.

Det vakte oppsikt da EUs energikommissær Kadri Simson, som torsdag var på norgesbesøk, sa at Norge til snarest mulig må innføre den såkalte Ren energi-pakken.

Det er snart fem år siden EU vedtok pakken, og Norges treghet kan få konsekvenser, advarte hun.

Reiste bust

Det fikk Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad til å reise bust og omtale Simsons uttalelser som «uhørte».

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) slo fredag på sin side fast at det er Norge som bestemmer.

Også i et intervju med NTB i oktober i fjor slo Simson fast at Norge må innlemme den omstridte energipakken.

– Å være en del av et energimarked betyr at det er felles regler som må respekteres, sa Simson.

EØS-avtalen gir Norge adgang til EUs indre marked. Men samtidig forplikter den Norge til å følge de samme markedsreglene som alle andre. Derfor må de aller fleste EU-lover innlemmes i det norske regelverket.

– Bør ikke forundre

Haga, som er tidligere Sp-leder, slutter seg helt til Simsons syn.

– Det man ikke bør bli irritert over på norsk side, er at det er en forventning i EU om at EØS-regelverk skal implementeres. Derfor bør det ikke forundre noen at dette blir sagt fra EU-hold, sier hun.

Nesten 500 EU-rettsakter venter på å bli innlemmet i EØS-avtalen. Drøyt 60 av dem gjelder på energiområdet.

– Det er et stort etterslep, og vi argumenterer systematisk for at man må få fortgang i å få implementert regelverket på et område som er viktig for Norge og for både miljø og klima, sier Haga.

Irritasjon i Brussel

I Brussel er det påtakelig irritasjon over at Norge henger så langt etter. «Cherry picking» – å plukke kirsebær – er et begrep som blir brukt.

Men når det gjelder Ren energi-pakken, er det lite som tyder på at det er særlig framgang. Det skyldes ikke minst at energibyrået Acer er gitt et større virkeområde, noe særlig Senterpartiet er imot. Også Rødt vil legge ned veto mot pakken.

Da NTB snakket med energiminister Terje Aasland (Ap) i Brussel i januar, bekreftet han at Norge er i samtaler med EU om såkalte tilpasninger av energimarkedspakken, men han ville ikke gi noen antydninger om når forhandlingene kan være i havn.

– Vi jobber godt med det, var alt Aasland ville si.

Etter det NTB forstår, har regjeringen planer om å innlemme pakken bit for bit i Norge. De enkleste rettsaktene tas først, mens de mer omstridte, som Acer, må vente til slutt.