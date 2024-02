– Vi må ha med oss hele den rødgrønne siden, og for å få til det, er vi nødt til å forene arbeiderbevegelsen og miljøbevegelsen. Vi må finne de løsningene som funker, sette inn de tiltakene som monner, og ikke minst sørge for at vi har folket med oss, heter det i argumentasjonen om et samarbeid på nasjonalt nivå med både Rødt og MDG, skriver Adresseavisen.

På årsmøtet gikk Trondheim Ap også inn for å utrede mulighetene for kjernekraft i Norge.