I tjenesten kan du søke opp ønsket reisemål, og finne de aktuelle rådene for landet du skal reise til på ett sted, skriver FHI i en pressemelding.

Arbeidet med tjenesten springer ut fra tilbakemeldinger fra blant annet privatpersoner, vaksinatører og leger.

Avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg i FHI understreker at tjenesten likevel ikke erstatter en samtale med helsepersonell.

– De som skal reise må fortsatt bestille en time hos for eksempel fastlegen eller vaksinasjonskontoret i kommunen. De kan gjøre vurderinger og gi mer spesifikke råd som er tilpasset reisemålet, aktivitet og den enkeltes helse. Men tjenesten vi nå lanserer vil forhåpentligvis være et fint sted å begynne for å orientere seg, sier Berg.