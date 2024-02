Det er 216 flere elever enn i fjor, og ifølge Framtidajounior.no er det ny rekord.

– Det er denne utviklingen og politikken som Sametinget er for. Det er en rett å få opplæring på samisk, og da er det en stor glede at vi ser en slik utvikling, sier sametingsråd for utdanning og språk Mikkel Eskil Mikkelsen til nettstedet.

Det er særlig tallet på elever med nordsamisk som har økt de siste årene. Bare fra forrige skoleår har tallet på elever med nordsamisk som første- eller andrespråk økt med 154.

904 elever i grunnskolen har samisk som opplæringsspråk i dette skoleåret. Det er det høyeste tallet på 14 år.

Tallene er hentet fra Utdanningsdirektoratet.

Fra starten av 1700-tallet til midten av 1900-tallet drev norske myndigheter med fornorsking av samene. Det vil si at kulturen og språket til samene ble motarbeidet og erstattet av den norske majoritetens språk og kultur.