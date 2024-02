Søgne og Songdalen ble tvangssammenslått med Kristiansand i 2020.

Etter at dagens regjering tok over, har de lovet at befolkningen i de tidligere kommunene skal få si sitt om saken – til store protester fra Kristiansand.

Fredag morgen gjestet Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum Politisk kvarter på NRK for å snakke om avstemningen. Han mener det er viktig å høre på folket.

– Det er Senterpartiets grunnsjel. Så hvis folk i for eksempel i Søgne ønsker å være en del av Kristiansand, så blir de det. Men ønsker de å bli en egen kommune, så blir de det. Vi skal respektere folket, sier han.

Presset Vedum

Vedum brukte deretter tid på å kritisere Solberg-regjeringens tvangssammenslåing av kommuner. Men da partilederen ble presset på om han vil akseptere resultatet i Søgne og Songdalen uansett utfall, svarte han unnvikende:

– Vi har ikke bindende folkeavstemninger i Norge. Men det er folkestyrets grunnprinsippet at man skal lytte til dem som faktisk blir berørt av politikken.

Etter litt om og men endte likevel Vedum opp med å svare «Selvfølgelig skal vi høre på folk».

Folkeavstemningen skjer digitalt. Den åpnet 22. januar og holdes åpen fram til klokka 21 2. februar.

Oppsplitting blir dyrt

Meningsmålinger publisert av Fædrelandsvennen og Avisen Kristiansand viser et klart flertall for å beholde storkommunen blant innbyggerne i Søgne og Songdalen.

– Dette er en såpass klar tendens at jeg vil bli overrasket om det ikke blir resultatet i folkeavstemningen, sa Thore Gaard Olaussen, faglig rådgiver i Respons Analyse, til Fædrelandsvennen i midten av januar.

Helge André Njåstad fra Fremskrittspartiet var også gjest på Politisk kvarter. Han argumenterte for at det ikke er et folkekrav til å splitte opp kommuner og viste til at siden Støre-regjeringen tok over, så har det kommet kun én ny kommune i Norge.

– Så blir det spennende å se resultatet i dag. Jeg tror innbyggerne i Søgne og Songdalen sier at de er fornøyd med den nye kommunen sin, og at de nå ønsker ro. Og at de ikke vil bruke de store pengene på dette, sa han.

Der anslås av Statsforvalteren i Agder at det vil koste mellom 250 og 400 millioner kroner å dele Kristiansand i to eller tre kommuner. Regjeringen har sagt at de vil ta regningen.

Veien videre

Når resultatet fra folkeavstemningen ligger klart, blir resultatet sendt til Kristiansand kommune.

Hvordan saken blir videre, avhenger av utfallet fra bystyremøtet 28. februar.

– Hvis bystyret stemmer for at kommunen splittes, går saken til regjeringen. Regjeringen legger med dette tidsløpet til rette for at et eventuelt vedtak om deling kan skje før sommeren 2024, sier kommunedirektør Camilla Dunsæd til Avisen Kristiansand.