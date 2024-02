– Seksuelle overgrep og vold mot dyr er alvorlig. Noah ber nå politiet etterforske de norske brukerne av dette nettstedet for å avdekke om de selv har utført overgrep mot dyr, sier veterinær og leder Siri Martinsen i Noah i en pressemelding.

Det kommer etter at avisa Nidaros skrev at rundt 260 personer er aktive i en norsk gruppe på nettstedet Zooville, som er et nettverk for personer som har seksuell interesse for dyr. Det finnes ifølge avisa store mengder overgrepsbilder og video på dette forumet.

Avisen har blant annet intervjuet en nordmann som er aktiv på nettstedet og som erkjenner å ha hatt seksuell omgang med dyr.

Seksuelle overgrep mot dyr kan straffes med tre års fengsel. Å se på eller dele bilder og video som viser slike seksuelle overgrep er tillatt, men tabubelagt.

– Det er all grunn til å mistenke at det er store mørketall når det kommer til seksuelle overgrep mot dyr. I 2020 avdekket politiet et nettverk av mennesker som hadde begått seksuelle overgrep mot hunder over en rekke år, legger Martinsen i Noah til.