– Mannen ble pågrepet på en adresse utenfor sentrum og blir kjørt i arresten, opplyser Trøndelag politidistrikt på X/Twitter.

Hendelsen skjedde på et spisested inne på kjøpesenteret Trondheim Torg etter at det skal ha oppstått en konflikt mellom de to mennene.

Den fornærmede ble kjørt til St. Olavs hospital etter knivstikkingen. Han ble ikke livstruende skadd.

Politiet fikk meldinger fra publikum om knivstikkingen klokken 17.10.