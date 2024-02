Utenriksministeren besøker Kina mandag og tirsdag. Der skal han blant annet møte utenriksminister Wang Yi og ha samtaler med andre kinesiske myndighetspersoner.

Til NTB sier Eide at Norges forhold til Kina er godt, men ikke ukomplisert.

– Som andre vestlige land har vi våre norske synspunkter både på det som skjer i Kina, for eksempel menneskerettigheter, men også på den rollen Kina spiller i en del internasjonale konflikter, sier utenriksministeren.

Han sier Norge alltid tar opp temaet menneskerettigheter når de møter Kina.

– Vi minner om at Norge og Kina har ulike syn på dette, forklarer hvorfor og tar noen ganger også opp mer spesifikke saker, sier Eide.

– Faktisk ganske enige

Utenriksministeren trekker også fram at det er en del områder i internasjonal politikk hvor Norge og Kina faktisk er ganske enige.

– Vi har for eksempel sammenfallende syn på at vi trenger en våpenhvile i Gaza. Vi er også enige om at vi må få i gang arbeidet fram mot en tostatsløsning, og at den humanitære innsatsen må trappes kraftig opp.

Han tror Kina, i likhet med Norge, er bekymret for tendensen til spredning av Gaza-krigen til andre deler av Midtøsten.

– De er en stor eksportnasjon, stor handelsnasjon og liker like lite som oss at det nå er blitt utrygt å seile i Rødehavet på grunn av houthienes angrep. Dette er også et problem for Kina, med sine store interesser i en velfungerende verdenshandel.

– Der har Kina et noe annet syn enn Norge

I tillegg til samarbeidet mellom Norge og Kina, vil spørsmål om klima og miljø, og krigen i Ukraina være viktige temaer for besøket. Eide mener utfallet i Ukraina vil ha konsekvenser for hele det folkerettsbaserte internasjonale systemet.

– Der har Kina et noe annet syn enn Norge, sier han og legger til:

– Men de har heller ikke medvirket på russisk side. Det er viktig at de ikke har bidratt direkte og heller ikke så vidt vi vet bidratt med for eksempel våpen.

Ifølge Eide er det grunn til å tro at Kina gjerne skulle sett at krigen ble brakt til opphør.

– Det blir interessant å høre hvordan Kina ser på veien videre i Ukraina. sier han.