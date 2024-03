– Vi er veldig glade for den utnevnelsen. Hun er en politiker med veldig lang erfaring. To år som utenriksminister, åtte år som leder for utenriks- og forsvarskomiteen. Sånn sett har hun vært på toppen av norsk utenrikspolitikk i ti år, sa Eide til pressen fredag ettermiddag.

Til NRK fortalte Eide hvorfor han valgte å gå for en politiker og ikke en diplomat.

– Dette er noe man av og til har gjort. Det har vært folk fra en rekke partier som har gått fra å være toppolitiker til en ambassadørstillinger, fordi man tar med seg erfaringer som er relevante for diplomatiet.

Utenriksministeren ble av statskanalen møtt med påstand om kritikk fra tillitsvalgte i Utenriksdepartementet, som mente at man burde ansette en diplomat.

– Det er ingen tvil om at de aller fleste ambassadørstillinger blir besatt av folk i egne rekker, men det skjer ganske jevnt at man henter folk fra Stortinget til utenrikstjeneste, så jeg tror de tåler det ganske godt. Regjeringens rolle er å finne den som er best egnet, svarte Eide.