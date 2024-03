Hele partiledelsen i MDG er på valg i 2024, og de velges for to år. MDGs valgkomité innstiller enstemmig på gjenvalg av den nåværende partiledelsen, med Arild Hermstad som partileder, og Lan Marie Berg og Ingrid Liland som nestledere.

Partiledelsen velges på MDGs landsmøte 3.–5. mai.

– Vi er svært fornøyd med denne sterke innstillingen på partiledelse. Vi har jobbet for å sette sammen en ledelse som vil være samlende, som utfyller hverandre, som samarbeider godt, og som i fellesskap vil sørge for engasjement og gode politiske, strategiske og organisatoriske grep for partiet, sier valgkomitéens leder Trude Thy.

Partisekretær Torkil Vederhus stiller ikke til gjenvalg. Etter å ha vurdert flere kandidater innstiller valgkomiteen Kristin Antun som ny partisekretær. Også denne innstillingen er enstemmig.

– Det er sykt stas å bli innstilt som partisekretær for Norges viktigste politiske prosjekt. Jeg setter enormt stor pris på tilliten fra valgkomiteen, og krysser alt jeg har for at landsmøtet også vil gi meg denne tilliten, sier Antun.