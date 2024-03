Det kom fram da Matapour overraskende tok ordet etter at dommeren hadde erklært retten for hevet onsdag ettermiddag.

– Synne Sørheim har diktet opp det meste av samtalene vi har hatt. Jeg vet ikke om det er fordi hun var påvirket av handlingene 25, juni eller om hun er påvirket av medisiner, sa Matapour.

Psykiatrispesialist Synne Sørheim gjennomførte tvungen observasjon av Matapour i Bergen fengsel som ledd i undersøkelsene av hvorvidt han var strafferettslig tilregnelig 25. juni 2022. Hun mener han har en diagnose som i straffelovens forstand gjør han utilregnelig.

– Jeg har ikke mer å si, konkluderte Matapour før retten ble hevet.

Kontaktet «en bror»

Etter først å ha nektet å si noe som helst og uten å besvare en lang rekke spørsmål fra aktor, valgte Matapour likevel å bryte sin selvpålagte taushet helt til slutt rettsdagen onsdag. Utbruddet mot Sørheim kom etter at aktoratet hadde brukt en del tid på å lese opp utdrag fra hennes rettspsykiatriske erklæring i et forsøk på å kaste lys over bakgrunnen for masseskytingen i Oslo sentrum.

Helt i slutten av samtalereferatet kommer Matapour så vidt inn på angrepet, om enn i fragmenterte og nokså usammenhengende setninger.

Det synes imidlertid ikke ut til at mye av det Matapour nevner her kan være ting han har lest i mediene, men da Sørheim forsøkte å få klarhet i om dette var noe han visste eller noe han hadde lest, avsluttet Matapour samtalen og ga beskjed om at han ikke ville ha flere samtaler med henne.

For det meste brukte han derimot samtalen til å redegjøre for hvordan han mente han var forfulgt av politiet og Politiets sikkerhetstjeneste, og at ordensmakten bruke barnevernet og hans svakhet for barna sine til på presse ham.

Kontaktet «en bror»

Den nå terrortiltalte 44-åringen fortalte Sørheim hvordan han tilsynelatende var sterkt presset fordi ingen ville høre på ham, og at han bestemte seg for å gjøre «noe drastisk» og kontaktet «en bror». Vedkommende ga ham råd og fortalte ham at «du har ikke tapt, bror».

Denne personen er ikke navngitt, men det var etter denne samtalen at Matapour skal ha bestemt seg for å «slå tilbake» og ramme PST der det rammet som hardest.

– Han skulle vise alle at PST ikke hadde kontroll og ramme dem der det gjorde mest skade. Ramme PST som hevn, leste statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås fra referatet i erklæringen.

– De kunne ikke tro at jeg ville gjøre noe, men skulle jeg holde meg lenger når de rammer barna mine. Hvilken mann vil ikke forsvare sine barn, skal Matapour ha sagt.