Vold og overgrep – og særlig vold i nære relasjoner – er både et samfunnsproblem og et menneskerettighetsproblem, heter det i årsmeldingen , som ble lagt fram torsdag.

– Dette året har det vært svikt på flere områder i arbeidet med å bekjempe vold og overgrep. Sånn kan vi ikke ha det, sier direktør Adele Matheson Mestad i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

– Mangelfullt krise-tilbud

I fjor ble 17 personer drept av en nåværende eller tidligere partner eller kjæreste, skriver NIM. Inngangen til året 2024 ble også preget av unormalt mange drap. I flere av sakene er den siktede partner eller tidligere partner.

Kommunene er lovpålagt å sørge for et tilbud som voldsutsatte kan benytte. Men Norge har fått kritikk blant annet fra FNs kvinnekomité fordi tilbudet er utilstrekkelig.

Det gjelder blant annet:

* Den samiske befolkningen – et eget tilbud mangler.

* Kvinner med innvandrerbakgrunn – tilbudet har mangler

* Kvinner med funksjonsnedsettelser – tilbudet har mangler

* Kvinner i aktiv rus – tilbudet er svært begrenset

Ser på regelverket i år

Stortinget må sikre at de som tilhører utsatte grupper, får et tilstrekkelig, tilgjengelig og likeverdig krisesentertilbud, lyder anbefalingen fra NIM til Stortinget.

– Flere av anbefalingene knytter seg til sårbare grupper som ikke får rettighetene sine realisert godt nok. Det er alvorlig, sier styreleder Trine Skei Grande.

Regelverket skal revideres i år. Det er viktig at myndighetene da iverksetter tiltak både lovmessig og økonomisk for å sikre et tilstrekkelig og likeverdig tilbud, mener NIM.

I årsmeldingen trekker de også fram Partnerdrapsutvalgets funn, som viste at mange drapssaker var en «varslet» hendelse fordi det var registrert vold i forkant. Utvalget understreket at krisesentre er et av de viktigste tilbudene for voldsutsatte, og at de kan være et effektivt virkemiddel med å forebygge drap.

Flere anbefalinger

NIMs årsrapport tar også for seg anbefaling på fire andre områder.

* Tvangsbruk i eldreomsorgen

* Psykisk syke innsatte i fengsel

* Klima og urfolk

* Menneskerettigheter og ny teknologi

I fjor ble det avdekket flere tilfeller av ulovlig tvangsbruk overfor sårbare eldre på sykehjem. Situasjonen ser ikke ut til å ha bedret seg de siste årene, skriver NIM i årsmeldingen.

– Dagens praktisering av tvungen helsehjelp i eldreomsorgen er mangelfull, og oppfyller i mange tilfeller ikke menneskerettslige krav til vurdering av pasientens samtykkekompetanse, sier Mestad.

Videre påpeker hun at det ikke alltid fattes vedtak når det brukes tvang, noe som i ytterste konsekvens går ut over den enkeltes rettssikkerhet.