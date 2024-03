Unntakstilstand på Island etter nytt vulkanutbrudd

Det er erklært unntakstilstand på Island etter nok et vulkanutbrudd på Reykjaneshalvøya, det fjerde siden desember. 700 mennesker ble evakuert fra Den blå lagune og fiskelandsbyen Grindavik. Utbruddet skjedde mellom Hagafell og Stóra Skógfell i nærheten av Grindavik.

Utbruddet er kraftigere enn de foregående, og det er frykt for skader på telekommunikasjon og annen infrastruktur. Selve vulkansprekken er på rundt 3 kilometer lang.

Innbrudd på Elkjøp i Sarpsborg

Natt til søndag var det et innbrudd på en Elkjøp-butikk i Sarpsborg. Tyvene forsøkte å stjele blant annet mobiltelefoner.

Etter en biljakt fikk politiet kontroll på to personer, og igangsatte samtidig søk med politihelikopter etter ytterligere to personer.

I fjor høst var det flere innbrudd i elektronikkjeder i Øst politidistrikt, blant annet i Halden og på Bjørkelangen. Operasjonsleder Finn Håvard Aas i sier til NTB at det er naturlig å tenke at søndagens innbrudd kan kobles opp mot sakene i høst.

Én til sykehus etter stort slagsmål i Oslo: – Mellom 15 og 20 involvert

Én person ble kjørt til sykehus etter et stort slagsmål på Tøyen i Oslo med rundt 15 og 20 involverte personer. Vedkommende antas å ikke være alvorlig skadd.

– Rett før klokken 23.30 fikk vi melding om et slagsmål med rundt 15 og 20 involverte. Flere patruljer ble sendt til stedet, sier operasjonsleder Øyvind Hammervold i Oslo politidistrikt til VG.

Hammervold sier videre at den skadde personen blødde fra hodet. Personen antas likevel å ikke være alvorlig skadd.

Unicef melder om nødhjelpstyveri i Haiti

I konteineren var det sårt tiltrengte varer til mødre, barn og spedbarn», ifølge Unicef. Haiti står i en langvarig politisk og humanitær krise som gjør at rekordmange lider av sult og livstruende underernæring, ifølge Unicef.

Unicef melder at en av organisasjonens 17 konteinere ved havna har blitt plyndret. Ifølge organisasjonen er 260 konteinere tilhørende hjelpeorganisasjoner kontrollert av gjengene.

– Plyndring av forsyninger som er essensielle for livreddende støtte til barn, må ta slutt umiddelbart. Denne hendelsen skjer på et kritisk øyeblikk der barns behov er på sitt største, sier Unicefs Haiti-sjef Bruno Maes i en uttalelse.

Israelsk angrep mot våpenlager i Syria

Israel rettet tidlig søndag luftangrep mot minst to mål i Damaskus, blant dem et våpenleger, ifølge observatørgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Rakettene ble avfyrt fra de okkuperte Golan-høydene, og en syrisk soldat ble såret, ifølge det statlige syriske nyhetsbyrået Sana, som videre melder om «materielle tap».

Israel har gjennomført hundrevis av angrep mot mål i Syria siden borgerkrigen brøt ut i 2011, primært mot Iran-støttede styrker, blant dem Hizbollah, og mot det syriske forsvaret.

Nytt droneangrep mot russisk raffineri

Et oljeraffineri i Slavjansk-na-Kubani i Krasnodar-regionen står i brann etter et ukrainsk droneangrep natt til søndag, melder lokale myndigheter.

– Dronene ble nøytralisert, men det brøt ut brann da en av dronene falt, skriver regionens militærmyndigheter på Telegram.

Brannen ble slukket, og ingen døde som følge av den, men en person døde av et hjerteinfarkt, heter det videre. Det statlige russiske nyhetsbyrået Tass skriver at en arbeider ble såret i angrepet. Russland anklager Ukraina for å gjennomføre «terroraktiviteter» i forsøk på å forstyrre det tre dager lange presidentvalget, som avsluttes søndag.

Straffebom fra Zuccarello i Wild-tap

Mats Zuccarello og Minnesota Wild kjempet seg helt til straffekonkurranse borte mot St. Louis Blues, men måtte til slutt reise hjem igjen med tap i bagasjen.

Zuccarello noterte seg for en målgivende pasning da Wild hentet seg tilbake fra 0–2 til 2-2, men bommet også på Wilds første forsøk i straffekonkurransen. Blues vant til slutt 2–1 på straffer.

Før søndagens kamp hadde Wild vunnet tre kamper på rad i jakten på en wild card-plass i NHL-sluttspillet. Tapet gjør at Wild nå ligger tre poeng bak Vegas Golden Knights, som for tiden innehar den siste wild card-plassen i den vestlige konferansen.