Alvorlig voldshendelse i Nord-Odal

Innlandet politidistrikt etterforsket natt til fredag en alvorlig voldshendelse på en privat adresse i Nord-Odal i Innlandet. Politiet var til stede med flere enheter for å gjøre åstedsundersøkelser.

– Det er ikke sannsynlig at hendelsen utgjør noen fare for andre personer eller på andre steder, opplyste operasjonsleder Haagen Løvseth.

Politiet sa natt til fredag at det ikke ville komme mer informasjon i løpet av natten, men varslet en pressemelding fredag formiddag.

Palestinske myndigheter: Minst 29 drept i israelske angrep mot folk som ventet på nødhjelp

Minst 29 palestinere som ventet på å få nødhjelp, ble drept i to israelske angrep på Gazastripen torsdag, ifølge lokale myndigheter. Israel avviser å stå bak angrepet.

Ifølge myndighetene ble åtte drept i et luftangrep mot et senter for utdeling av nødhjelp i Nuseirat-leiren sentralt på Gazastripen.

Videre heter det at minst 21 ble drept og mer enn 150 såret da det ble åpnet ild mot en folkemengde som ventet på lastebiler med nødhjelp i en rundkjøring i Gaza by.

Dommer avviser Trumps krav om henleggelse av dokumentsaken

En føderal dommer avviste torsdag Donald Trumps forespørsel om å få saken mot ham om håndtering av graderte dokumenter, henlagt.

Trumps advokater argumenterte i rettsmøtet i Fort Pierce i Florida for at selve loven som underbygger tiltalen, er for vag til å brukes mot en tidligere president.

I kjennelsen fra dommer Aileen Cannon, som ble utnevnt av Trump, heter det at argumentet må vurderes grundig, men at det ikke bør avgjøres nå.

Australia gjenopptar UNRWA-støtten

Australia gjenopptar støtten til FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), opplyste utenriksminister Penny Wong i natt.

Australia har snakket med både UNRWA og andre giverland og er fornøyde med tiltakene som er innrettet, sier Wong. Hun legger til at rundt 6 millioner australske dollar, cirka 42 millioner kroner, vil overføres umiddelbart.

Australia og en rekke andre vestlige land stanset støtten til organisasjonen etter israelske anklager om at tolv av dens 30.000 ansatte på Gazastripen var med i Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober.

Zuccarello og Wild slo Anaheim Ducks

Zach Bogosian og Kirill Kaprizov sto for målene da Mats Zuccarellos Minnesota Wild slo Anaheim Ducks hjemme på Xcel Energy Center.

Wild tok dermed to viktige poeng i jakten på en plass i NHL-sluttspillet. I skrivende stund ligger laget seks poeng bak Vegas Golden Knights i kampen om en såkalt wildcard-plass i sluttspillet.

Zuccarello spilte 19 minutter og 37 sekunder, men måtte skøyte av isen uten målpoeng.