– Vi fikk melding om brannen klokken 8.18. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, men det har vært noen batterier i lasten. Det er ikke usannsynlig at dette er årsaken til brannen, men vi kan ikke konkludere ennå, sier vaktkommandør Fredrik Lien ved 110-sentralen i Oslo til NTB.

Han forteller videre at brannen kunne ha utviklet seg i kjøretøyet, men at dette ble hindret ved at søppelbilen tømte lasten ut på gata.

– Det er snakk om mellom en og to kubikk som vi slukket, sier Lien.