Det opplyser politiadvokat Anja Mathiesen i Vest politidistrikt. Hun leder arbeidet etter togulykken i Arna som nødetatene fikk melding om klokken 19.15 fredag.

– Vi har startet undersøkelsessak. Det er ikke innledet etterforskning mot noen, sier Mathiesen til Bergens Tidende.

Hun bekrefter at godstoget og regiontoget fra Oslo sto i samme tunnel, men kan ikke opplyse hvor langt togene sto fra hverandre.

– Det er en del av det vi undersøker, sier hun til BT.

Hun sier videre til BT at de undersøker om noen av togene har kjørt på rødt lys. Den aktuelle tunnelen, Arnanipatunnelen, er enkeltsporet.

All togtrafikk mellom Bergen og Vaksdal er stanset inntil videre etter at godstoget med 25 vogner sporet av. Ingen kom alvorlig til skade, men lokføreren hadde mindre skader og ble tatt hånd om av helsepersonell, opplyser Bane Nor.