– Vi har kontroll på det vi mener er drapsvåpenet. Det er snakk om et enhånds grovkalibret skytevåpen, sier politiadvokat Tom Erik Wassenaar Berntsen til NTB.

Han forteller videre at de har lest gjennom det første avhøret med den drapssiktede mannen, samt at han har forklart seg ytterligere om hendelsen.

– Etterforskningen så lang tilsier at drapshandlingen ikke var et uhell, sier politiadvokaten.

– Skutt i hodet

Politiet har tidligere sagt at mannen selv ringte til politiet lørdag kveld. Mannen befant seg da utenfor politihuset på Hamar og fortalte at noen var blitt drept.

Den avdøde er identifisert som en kvinne i 30-årene og er mannens søster. Mandag ble den siktede mannen varetektsfengslet i fire uker. Han samtykket til fengsling.

Han har tidligere erkjent de faktiske forholdene, men nekter straffskyld.

– Den foreløpige obduksjonsrapporten sier at avdøde ble påført et skudd mot hodet og at hun døde momentant, sier Berntsen.

Tvil om tilregneligheten

Politiadvokaten forteller videre at de fortsetter etterforskningen av saken, både gjennom tekniske og taktiske undersøkelser.

– Det er også tvil om tilregneligheten til siktede, noe vi vil undersøke nærmere.

Berntsen forteller at den siktede mannen kort har vært innom motivet for handlingen, men vil ikke konkretisere dette ytterligere.

Ber om respekt for de pårørende

Til slutt kommer politiadvokaten med en oppfordring til presse og andre når det gjelder de pårørende for den døde kvinnen.

– De er i en dyp livskrise og en bunnløs sorg. Jeg ber om denne roen respekteres. Jeg er kjent med at de har blitt kontaktet av pressen direkte.

Han minner om at de pårørende har fått oppnevnt en bistandsadvokat, Elisabeth Viken, i forbindelse med drapet.