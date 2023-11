Våpenhvilen fortsetter - nye løslatelser og frigivelser

33 palestinere ble i går kveld løslatt fra israelske fengsler som del av våpenhvilen med Hamas, opplyste Israels fengselsmyndighet i natt. Dermed har landet løslatt 150 palestinere under våpenhvilens fire første døgn. Hamas friga i går kveld elleve gisler og har med det frigitt til sammen 50 gisler.

Våpenhvilen er forlenget med to nye døgn, noe som betyr at det også i dag blir løslatelser og frigivelser. Israel opplyste i natt at landet har godkjent en liste med navn på 50 palestinske kvinner som skal løslates fra israelske fengsler. Hamas har lovet å frigi 20 gisler.

Minst åtte døde i uvær i Ukraina og Moldova

Minst åtte personer er døde i et vinteruvær som har utløst kraftig vind, snø og oversvømmelser i Ukraina og Moldova. Prognosene går ut på at uværet fortsetter i dag.

Også deler av det sørlige Russland, samt russiskokkuperte deler av Ukraina, er rammetav det som russiek medier har kalt «århundrets uvær». Ifølge den russiske regjeringen har rundt 1,9 millioner mennesker vært berørt av strømbrudd, og det er meldt om fire døde mennesker i Russland og på den annekterte Krim-halvøya.

Person skutt og drept i Sverige

En person ble i natt pågrepet, mistenkt for medvirkning til drap etter at en person var blitt skutt og drept i den svenske byen Norrköping i går kveld.

Offeret ble funnet med skuddskader i Marielund-området i Norrköping og sendt med ambulanse til sykehus, men livet sto ikke til å redde. Politiet vil verken oppgi alder eller kjønn på den pågrepne, og heller ikke opplysninger om den drepte.

Mann tiltalt for drap med sverd i Trondheim

En 23 år gammel mann er tiltalt for å ha drept Elisabeth Karete Bjørkavåg Ravnå (45) på Byåsen i Trondheim 17. april. Ifølge tiltalen ble kvinnen drept av flere sverdhugg mot hodet, skriver Adresseavisen.

Nå har Statsadvokatene i Trøndelag, på ordre fra Riksadvokaten, tatt ut drapstiltale. Ifølge gjerningsbeskrivelsen skal mannen ha hugget Ravnå fire ganger i hodet med et sverd. Hun døde av skadene etter kort tid.

To av tre evakuerte fra Gaza har ikke bolig i Norge

Rundt 130 av de over 190 personene som er evakuert fra Gaza til Norge har ikke bolig eller bostedsadresse i Norge. Nå krever Palestinakomiteen at myndighetene finner bolig til de evakuerte, skriver Klassekampen.

– De norske borgerne uten bosted må få hjelp til å finne bolig og få dekket kostnadene til livsopphold, sier Line Khateeb, leder i Palestinakomiteen. Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at de evakuerte fra Gaza skal bli ivaretatt av hjemkommunene.

Zuccarellos trener får sparken

NHL-laget Minnesota Wilds hovedtrener Dean Evason og lagets assistenttrener Bob Woods har fått sparken, bekrefter Mats Zuccarellos klubb. Sju tap på rad og en 5-10-4-start på sesongen gjorde at klubbens ledelse fikk nok.

Minnesota Wild opplyste i natt at John Hynes overtar som ny hovedtrener. Klubbsjef Bill Guerin og Hynes skal møte pressen i dag klokken 15 norsk tid.