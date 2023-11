Etter en god avslutning på forrige ukes handel har de første tre dagene denne uken pekt nedover.

Dagen startet med oppgang, men rundt lunsjtider snudde trenden til det negative.

En utløsende årsak til nok en negativ børsdag er at de fem mest omsatte selskapene onsdag gikk i minus. Equinor ned 2 prosent, Frontline PLC ned 4,70 prosent, Norsk Hydro ned 1,87 prosent, DNB Bank ASA ned 0,44 prosent og Yara International ned 0,36 prosent.

På Stockholmsbørsen startet det i rødt for Viaplay-konsernet etter at de utsatte fremleggelsen av deres egen kvartalsrapport for andre gang. Nå skal rapporten legges fram på torsdag. Aksjen falt 6 prosent tidligere i dag, men hentet seg kraftig inn og endte dagen 1,39 prosent i pluss.

Det var variasjon på flere av de store børsene i Europa onsdag. Resultatet fra klokken 17 viser oppgang på CAC 40 i Paris, den var opp 0,55 prosent. DAX 30 i Frankfurt var opp 1,31 prosent og FTSE 100 i London lå ned 0,39 prosent.