Mannen har fått brev- og besøksforbud og skal sitte i full isolasjon i én uke, skriver NRK.

Tidligere tirsdag skrev politiet i en pressemelding at mannen forklarte seg i et flere timer langt avhør hos politiet mandag ettermiddag. Han knyttet seg til hendelsen, men erkjente ikke straffskyld etter siktelsen.

Politiet fikk melding om påkjørselen i Inkognitogata, like ved Solli plass, klokken 19.06 søndag. Føreren av bilen som kjørte på tenåringen, kjørte fra stedet etter hendelsen. Bilen ble funnet ikke langt unna åstedet, og dagen etter ble den siktede pågrepet. Han nekter straffskyld.

Tirsdag ble ytterligere en person pågrepet i forbindelse med påkjørselen. Politiadvokat Ole Kristian Holtsmark i Oslo politidistrikt opplyste at det er snakk om en mann i tenårene, og han er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk. Han fortalte at politiet ser svært alvorlig på saken.

– Det er flere grunner til at vi ser så alvorlig på det, men først og fremst at det her er et forsøk på drap med motorvogn, sa Holtsmark.

Politiadvokaten fortalte at tilstanden til den fornærmede i saken fortsatt er alvorlig. Han er ikke i stand til å bli avhørt.