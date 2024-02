Trump-seier i South Carolina

Donald Trump er av amerikanske medier utropt til vinner av Det republikanske partiets nominasjonsvalg i delstaten South Carolina. De endelige opptellingsresultatene er ennå ikke klare, men en prognose fra Edison Research, basert på at 90 prosent av stemmene er telt opp, gir Trump 60 prosent og Haley 39,3 prosent.

– Dette er virkelig noe. Dette var litt raskere enn vi hadde sett for oss, og en enda større seier enn vi hadde ventet oss, sa Trump på valgvaken sin. Haley lovet på si valgvake fortsatt kamp. – Tidligere denne uken sa jeg at uansett hva utfallet i South Carolina blir, så skal jeg fortsette. Jeg er en kvinne som holder mine ord. Jeg gir ikke opp denne kampen når et flertall av amerikanerne misliker både Donald Trump og Joe Biden, sa Haley.

Amerikansk-britiske angrep i Jemen

Amerikanske og britiske styrker har gjennomført angrep mot 18 houthi-mål på åtte steder i Jemen. Målene besto av underjordiske våpenlageranlegg, droner, luftforsvarssystemer, radarer og et helikopter, står det i en uttalelse fra Pentagon. Angrepene ble gjennomført etter flere uker med gjentatte houthi-angrep mot sivile handelsfartøy i Rødehavet.

– Vi kommer til å fortsette å gjøre det klart overfor Houthi-militsen at de må påta seg konsekvensene hvis de ikke stanser sine ulovlige angrep som skader økonomien i Midtøsten, forårsaker miljøødeleggelser, og påvirker levering av humanitær hjelp til Jemen og andre land, sier USAs forsvarsminister Lloyd Austin.

«Oppenheimer»-dominans

Filmen «Oppenheimer» fikk i natt prisen for beste skuespillerensemble på Screen Actors Guild-utdelingen i Los Angeles. Dette er den gjeveste SAG-prisen. Filmen slo dermed «Barbie», som var nominert i samme kategori. Cillian Murphy fikk prisen for beste mannlige hovedrolle i «Oppenheimer», mens Robert Downey Jr. fikk prisen for beste mannlige birolle i samme film.

«Oppenheimer» var også nominert for beste kvinnelige hovedrolle, men måtte der gi tapt for Lily Gladstones innsats i regissør Martin Scorseses «Killers of the Flower Moon». TV-komedieserien «The Bear» fikk tre priser. Dramaserien «Succession», der svenske Alexander Skarsgård er med, fikk også en pris. SAG-prisene pleier å gi en viktig pekepinn om hvilke amerikanske filmer som får flest Oscar-priser.

Tenåringsgutt fraranet genser i Larvik

En gutt i tenårene ble ranet i Larvik natt til søndag. Den jevnaldrende raneren tok genseren gutten hadde på seg. Politiet fikk melding om ugjerningen 20 minutter etter midnatt. Ranet skjedde i Larvik sentrum i nærheten av kjøpesenteret.

– Det ble ikke truet med våpen, det gikk i verbale trusler, forteller operasjonsleder Tommy Bjerkholt Eriksen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Han opplyser at politiet mener de vet hvem som sto bak ranet.

Jente alvorlig skadd i gasseksplosjon i Øvre Telemark

Et jente i ettårsalderen er fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter at hun ble alvorlig skadd i en gasseksplosjon på en adresse i Kviteseid i Øvre Telemark. Nødetatene fikk melding om ulykken klokken 20.35 lørdag kveld.

Eksplosjonen skjedde i forbindelse med frakobling av en mindre gassflaske med gassbluss til matlaging, ifølge Sørøst politidistrikt. – Barnet kom krabbende på gulvet akkurat idet en av de voksne skulle koble fra gassbeholderen, opplyser politiet.