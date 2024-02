Demokrat vant suppleringsvalg til Representantenes hus

Demokraten Thomas Suozzi har vunnet suppleringsvalget i New York på setet til den avgåtte republikanske kongressrepresentanten George Santos. Han beseiret republikanske Mazi Pilip.

Dermed mister Republikanerne et sete i Representantenes hus, og partiets flertall blir enda knappere. Samtidig er det en opptur for Demokratene før det som ventes å bli et jevnt valg i høst. Etter valget er styrkeforholdet i Representantenes hus 219 republikanske seter mot 213 demokratiske.

Zelenskyj ber Kongressen om å vedta ny støttepakke

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ber de folkevalgte i Representantenes hus om å vedta den nye pakken som blant annet inkluderer Ukraina-støtte. Tirsdag ble støttepakken vedtatt i Senatet. Den omfatter støtte både til Ukraina og Israel, og dessuten Taiwan. Til sammen er det snakk om 95 milliarder dollar, tilsvarende over 1000 milliarder kroner.

Det er uklart om støttepakken vil bli vedtatt av Representantenes hus, der det er mer utbredt skepsis til Ukraina-støtte blant de republikanske folkevalgte. Kongresskammeret har ikke vedtatt noen ny betydelig støtte til Ukraina siden Republikanerne fikk flertall i 2023.

– Det vil lønne seg for vår felles sikkerhet, formaner Zelenskyj. Han legger til at krigen ikke bare handler om Ukraina, men om alle land hvis uavhengighet kan bli truet av Russland.

Riksrettssak mot USAs sikkerhetsminister

Det republikanske flertallet i Representantenes hus har vedtatt å reise riksrettssak mot sikkerhetsminister Alejandro Mayorkas for håndtering av innvandringen over Mexico-grensa.

Republikanerne anklager ham for å ikke håndheve amerikanske innvandringslover, og sier at dette har ført til at rekordmange innvandrere ulovlig har krysset grensa mellom Mexico og USA siden Joe Biden ble president i 2021. I tillegg mener de at Mayorkas har løyet for Kongressen.

Det er høyst usannsynlig at statsråden blir felt i Senatet, der Demokratene har flertall. President Joe Biden har fordømt tiltalen og anklager Republikanerne for å drive politisk spill.

Reuters: Putin-forslag om våpenhvile i Ukraina skal ha blitt avvist av USA

Et forslag fra Russlands president Vladimir Putin om en våpenhvile i Ukraina ble avvist etter kontakt mellom mellommenn, opplyser tre russiske kilder med kjennskap til de angivelige samtalene til Reuters. En amerikansk kilde avviser overfor nyhetsbyrået at det har vært offisiell kontakt mellom partene, og sier at USA ikke vil ta del i samtaler uten at også Ukraina er involvert.

De russiske kildene sier at Putin sent i 2023 og tidlig i 2024 sendte signaler både offentlig og via mellommenn i blant annet Midtøsten, at han var klar for å vurdere en våpenhvile i Ukraina. Rundt denne tiden skal de angivelig ha møttes i Tyrkia.

Putins forslag var å fryse konflikten langs de daværende frontlinjene, og innebar at Russland beholdt alt ukrainsk territorium de da kontrollerte. Forslaget la fram det flere i Kreml så som den beste veien mot en varig fred, heter det videre.

Renholdsarbeider på McDonalds truet med kniv

En renholder på McDonalds i Bergen ble tirsdag kveld truet med kniv. Vedkommende ble ikke fysisk skadd. Politiet i Bergen skriver på X/Twitter at de rykket ut til stedet og pågrep en mann på utsiden av burgerrestauranten ved Bryggesporden i sentrum.

– Fornærmede er avhørt og siktede er kjørt i arresten, skriver politiet klokken 0.32 natt til onsdag.