– Pinsebevegelsen erkjenner at oppveksten til mange av våre misjonærbarn har vært krevende og at ivaretakelsen av dem fra vår side i mange tilfeller ikke har vært tilstrekkelig, skriver bevegelsen i en pressemelding.

De legger samtidig til at deres siste internatskole stengte for 20 år siden, og at man siden har tatt initiativ for å «komme misjonærbarn og deres familier i møte og å tilby hjelp.» Pinsebevegelsen skriver imidlertid at de erkjenner at dette ikke har vært tilstrekkelig, og oppfordrer dem som ønsker fortsatt dialog om å ta kontakt.

Regjeringen har satt i gang en kartlegging av praksisen i ulike trossamfunn, på grunn av økt oppmerksomhet rundt misjonærbarnas traumer. Særlig Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har vært i søkelyset.

Det var Vårt Land som omtalte saken først.