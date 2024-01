Rekken av farevarsler på Yr.no var lang søndag ettermiddag. Det vil bli kraftig vind i store deler av landet det neste døgnet, og verst blir det i nord der vinden kommer helt opp i orkans styrke. Samtidig er det varslet høy vannstand langs kysten av Finnmark.

– Et stormsenter passerer utenfor kysten av nordlige Nordland og vil gå videre forbi Troms og Finnmark i løpet av mandagen, skriver Meteorologisk institutt.

Blir heftig

Vakthavende meteorolog Ola Bakke Aashamar sier til NTB at det vil bli heftig vær mange steder. Uværet starter i Nordland, men Også i Nord-Troms og Finnmark ventes svært kraftige vindkast på 35 til 45 meter i sekundet langs kysten.

– Det er et veldig kraftig lavtrykk som utvikler seg, og det kommer til å gjøre mandagen svært vindfull i store deler av Nord-Norge, sier han.

Meteorologisk institutt vurderte søndag kveld å oppgradere farevarselet til rødt, men ettersom vindretningen på stormen er vanlig for befolkningen i nord, holdes varselet på oransje nivå.

Orkan

– Det vil blåse mest på kysten, med en middelvind fra full til sterk storm og opptil orkan enkelte steder. Samtidig vil det bli svært høye bølger i kystnære strøk, sier Aashamar.

Det ventes bølger på opptil 13 meter enkelte steder.

– Det blir store bølger inn mot kysten av Nord-Norge. Vi vil på det sterkeste advare folk mot å dra ned til fjæra for å ta bilder, sier meteorologen.

Sikre løse gjenstander

Også politiet og nødetatene forbereder seg på konsekvensene av været. Søndag ettermiddag gikk politiet i Nordland ut med en klar oppfordring til alle innbyggere i fylket:

– I forbindelse med frisk værmelding mandag oppfordrer politiet at alle i dag sjekker rundt hus og sikrer løse gjenstander, samt sjekker fortøyninger dersom man har båt, skriver politiet i Nordland på X, tidligere Twitter.

Fra Helgeland og nordover til Vest-Finnmark er det også utstedt rødt farevarsel for snøskredfare. Det advares om at skred kan utløses og treffe utsatte veier og bebyggelse, og all ferdsel i skredterreng frarådes.