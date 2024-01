2023 er det verste drapsåret Norge har lagt bak seg på over ti år, ifølge den nasjonale drapsoversikten som Kripos publiserte onsdag.

Oversikten viser at det er registrert 35 drapssaker med 38 ofre i fjor. Det er ti ofre mer enn gjennomsnittet de siste ti årene, skriver VG.

Leder Sigurd Andreas Moe for voldsseksjonen i Kripos påpeker at antallet drap er veldig lavt sammenlignet med andre land.

– Kripos er likevel bekymret over at antall drap de siste par årene har økt, og spesielt er vi bekymret over at vi ser en så markant økning i andelen drap som blir begått av nåværende eller tidligere kjæreste eller partner, sier Moe til VG.

Videre sier han at det er for tidlig å si om vi står overfor en varig utvikling.

- Uansett er dette et alvorlig problem som må adresseres bredt i samfunnet. Politiet har ansvaret for forebygging, men også skoler, helsevesen, barnevern og så videre har alle et ansvar her, sier Moe.