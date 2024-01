– Det er nå 74 stengte veier og ferjesamband i Nord-Norge på grunn av uværet, sier faggruppeleder Håvard Langmo på Vegtrafikksentralen nord ved 15.30-tiden mandag.

Vegvesenet understreker at bildet stadig endrer seg, så trafikantene må vurdere været før de reiser.

Uværet beveger seg fra Nordland i sør til nord i Finnmark i løpet av mandag, natt til tirsdag og utover tirsdag.

Statens vegvesen skriver at trafikantene må regne med flere stengte veier og fergestrekninger det nærmeste døgnet.

Stanset flytrafikken

Det dårlige været har også skapt trøbbel for flytrafikken.

For første gang på 14 år ble Widerøe nødt til å innstille alle sine flyginger nord for Trondheim.

Sist det skjedde var under vulkanutbruddet på Island i 2010.

Flere farevarsel

I Nordland, Troms og Finnmark er det fare for skred en rekke steder. Blant stedene som er stengt for trafikk, er Saltfjellet, E6 Sennalandet og E6 Hatter, i tillegg til E69 på strekningen Hønsa-Nordkapptunnelen.

Den sterke vinden, som kan komme opp i orkans styrke, kan gi ytterligere stengte veier.

Mandag ble vindstyrken på det meste målt til 64 meter i sekundet.

Vinden ble målt i Glomfjord på Tverrfjellet i Nordland. Til TV 2 forteller meteorolog Marek Ratajczak at denne styrken ble målt i ett vindkast.

Meteorologen sier det fortsatt kan komme enda sterkere vindkast.

Bistand fra Forsvaret

I Troms måtte politiet øke beredskapen som følge av uværet. I Harstad har de fått bistand fra Forsvaret for å sikre beredskapen og for å kunne forflytte mannskaper ut til isolerte bygder og øyer dersom det skulle oppstå akutte behov.

Politidistriktet mottok flere meldinger om løse takplater og flygende tak fra bygninger rundt om i distriktet. De ba folk utvise forsiktighet om de måtte ferdes utendørs i områder med sterk vind.

Sto klare

Det var ikke bare politiet som økte beredskapen. Grunnet mulige utfordringer som kommer med uværet langs kysten i nord, økte Finnmarkssykehuset beredskapen.

Sykehusdirektørens ledergruppe besluttet mandag morgen å gå over i gul beredskap som følge av værvarselet det neste døgnet.

– I praksis betyr det at vi har økt oppmerksomhet på situasjonen, vi tar forholdsregler og omdisponerer ressurser der det er nødvendig, heter det på sykehusets hjemmesider.

De opplever allerede utfordringer knyttet til uværet.

– Uværet skaper utfordringer knyttet til transport inn til sykehuset. Dette gjelder både akutt- og hastepasienter, og pasienter med avtalt time for behandling.

Det er også store begrensninger for ambulanseflyene, skriver sykehuset i sin melding.

Nordlandssykehuset har valgt å gå opp i grønn beredskap på grunn av uværet.

Bodø kan stenges

I Bodø falt et vindu ned fra bygget The Storm. Det skyldes trolig uværet, og nå kan det gå så langt som at Bodø sentrum stenges.

– Vi gjør fortløpende vurderinger når det kommer til det, sier operasjonsleder Yngvar Fredriksen i Nordland politidistrikt til Avisa Nordland.

Det ville ikke vært første gang, Bodø sentrum ble også stengt under stormen Ole i 2015.

Avlyste besøk

Kronprins Haakons besøk til Nordlysfestivalen i Tromsø mandag ettermiddag måtte også avlyses på grunn av uværet.

– H.K.H. Kronprins Haakons planlagte besøk til Tromsø og Nordlysfestivalen i dag og i morgen er dessverre kansellert. Årsaken er de utfordrende værforholdene som har ramma flytrafikken, skriver kommunikasjonsleder Jan Harald Tomassen hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark til TV 2.

Også helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) måtte utsette sitt besøk til Hammerfest sykehus på onsdag til torsdag.