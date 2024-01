Til NRK opplyser forsvarer Tore Angen at klienten skal tenke seg om før han eventuelt anker dommen til lagmannsretten.

Den tiltalte hevdet i retten at han handlet i nødverge.

Under behandlingen i Trøndelag tingrett fortalte den tiltalte mannen fra Stjørdal at både han og offeret jobbet med E6-utbyggingen på stedet. De to kjente ikke hverandre fra før, men visste om hverandre gjennom jobben, ifølge Adresseavisen.

Offeret, som i likhet med tiltalte var i 50-årene, var fra Tverlandet i Bodø.