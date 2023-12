– BN Bank har i dag besluttet å ikke øke boliglånsrentene på tross av at Norges Bank i dag økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,50 prosent. Vi mener at en renteøkning nå er feil, og rammer boliglånskunder som uansett vil få trangere økonomi utover våren når den fulle effekten av tidligere renteøkninger merkes for fullt i økonomien, skriver Endre Jo Reite, direktør for personmarked i BN Bank i en epost til NTB.

Banken mener det er fornuftig å ha is i magen og å ikke gjennomføre en renteøkning nå som ville legge ytterligere press på lånekundenes økonomi i en for mange allerede vanskelig situasjon.

Ifølge VG , som først omtalte saken, har BN Bank 16.000 privatkunder.

– Jeg tror Norges Bank allerede ved neste rentemøte 25. januar kan ha snudd i sitt syn når de ser den fulle effekten på husholdningene av de økningene som alt er kommet, sier Reite til avisen.