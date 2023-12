Over 4 millioner flere konteinere på nesten 300 skip transporteres nå rundt Kapp det gode håp i stedet for gjennom Suezkanalen og Rødehavet, melder Bloomberg.

Trusselen fra den Iran-støttede houthibevegelsen i Jemen gjør at en rekke rederier ikke tar sjansen på å sende skipene sine gjennom Rødehavet.

Veien rundt Afrika innebærer 25 prosent lengre vei mellom Asia og Europa enn ruta via Suez, og de stigende kostnadene kan bli et uroelement for verdensøkonomien.

Alt nå er prisen for å frakte en konteiner fra Asia til Europa tredoblet til 5.000 dollar, sier Judah Levine ved Freights til Bloomberg.

Danske Mærsk har nylig besluttet å sende sine skip gjennom Suezkanalen igjen etter at USA har opprettet en styrke som skal patruljere Rødehavet.