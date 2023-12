En jury i en føderal domstol i New York slo i oktober i fjor fast at Trevor Milton er skyldig i å ha løyet til investorer om selskapets teknologi.

Påtalemyndigheten hadde bedt om at Milton måtte dømmes til rundt elleve år i fengsel. Straffen ville vært i tråd med dommen mot helseteknologiselskapet Theranos' grunnlegger Elizabeth Holmes for investorbedrageri i fjor.

Forsvarerne til Milton mente han burde slippe å sone og argumenterte for at de villedende uttalelsene stammet fra hans dyptfølende optimisme rundt selskapet.

Aksjen stupte

Da en dommer på Manhattan mandag forkynte straffen, lød den på fire års fengsel. Mot kausjon får dessuten Milton forbli en fri mann i påvente av at anken skal behandles.

41 år gamle Milton erklærte ikke straffskyld i henhold til bedrageritiltalen. Han gikk av i 2020 etter at påstandene om juks fikk Nikola-aksjen til å stupe.

I rettssaken tegnet påtalemyndigheten et bilde av Milton som en svindler. Advokaten hans beskrev ham imidlertid som en visjonær som ble offer for overivrige aktorer.

Oljefondet var aksjonær

Blant aksjonærene i Nikola var det norske oljefondet, som skal ha tapt over 170 millioner kroner på aksjefallet da tiltalen ble kjent i 2021. Også hydrogenselskapet Nel led større papirtap som følge av sin eierandel.

Aktorene mener at Milton lurte investorer med overdrevne påstander om hvordan det gikk med selskapets produksjon av store lastebiler drevet av elektrisitet eller hydrogen.

Ifølge tiltalen påsto Nikola feilaktig å ha bygget sin egen revolusjonære lastebil, som i realiteten var et General Motors-produkt påklistret Nikolas logo.

Aktoratet førte også bevis for at selskapet produserte videoer av lastebiler som var pyntet på for å skjule manglene.

Forsvarer Marc Mukasey mente klienten måtte frikjennes og sa det var en «oppsiktsvekkende mangel på beviser» for at klienten noensinne hadde til hensikt å lure investorer.