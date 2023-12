Politiadvokat Børge Enoksen sier de ser alvorlig på truslene og ber partene dempe konfliktnivået.

Enoksen møtte pressen onsdag ettermiddag for å gi en oppdatering etter avhøret av siktede andre juledag.

– I etterkant av drapet har politiet mottatt flere anmeldelser som går på trusler fra omgangskretsen til den siktede og avdøde, sier Enoksen.

Den siktede skal ha forklart i avhør at han knivstakk Rahmani flere ganger som en følge av at han var redd for seg selv og sine kamerater. Han påstår også at han har vært i kontakt med den avdøde tidligere i år.

Beslaglagt kniv

Politiadvokaten sier de har gjort beslag av en kniv de mener er drapsvåpenet etter knivstikkingen 22. desember. Han tror ikke det vil bli tatt ut flere siktelser i saken.

Siktedes advokat Thor Bache-Wiig har tidligere uttalt til NTB at 14-åringen gikk med kniv for å kunne beskytte seg selv.

Politiadvokat Enoksen er ikke overrasket over at den siktede gikk med kniv.

– Det er ikke helt sjeldent i det miljøet vi nå snakker om, sier han.

Krangel om bord i bussen

Bache-Wiig har tidligere sagt til NTB at opptakten til hendelsen var en situasjon mellom avdøde, siktede og hans to kamerater.

– Det var en konflikt som dreide seg om at fornærmede skal ha filmet den siktede og kameratene hans på bussen. En av den siktedes venner skal flere ganger ha tatt fra fornærmede telefonen for å slette innholdet. På et tidspunkt oppfattet siktede at den avdøde opptrådte på en truende måte, og da gjorde han det han gjorde, sier advokaten.