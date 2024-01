Iført svart dress, hvit skjorte og slips entret Breivik (44) mandag for tredje gang en improvisert rettssal inne i fengselet hvor han soner forvaringsstraffen etter terrorangrepene i 2011.

Tolv og et halvt år etter at han drepte 77 mennesker i Oslo og på Utøya, har Breivik på nytt saksøkt staten for å bryte menneskerettighetene. Han mener at han blir syk av å holdes isolert fra fortrolig kontakt med andre mennesker og at fengselet regulerer hvilke brev han får fra personer på utsiden, altfor strengt.

– Han lever i en helt lukket verden, sa advokat Øystein Storrvik da han redegjorde for Anders Behring Breiviks syn på saken som nå behandles i Oslo tingrett.

– Utpreget humant

I tidligere rettssaker har Breivik møtt tilhørerne med en nazihilsen når han har ankommet salen. Mandag lot han imidlertid være å gi uttrykk for noe da han møtte presse og tilhørere i gymsalen i Ringerike fengsel. Først tirsdag ettermiddag skal han selv forklare seg i retten.

– Fengselsdirektør Eirik Bergstedt har bedt meg om å ikke snakke til pressen. Det er ikke fordi jeg ikke ønsker det, men fordi jeg ikke får lov, sa han i første pause.

Han ble stående halvveis vendt mot fotografene fram til dommer Birgitte Kolrud hadde satt retten.

Regjeringsadvokaten avviser hele søksmålet. Statens prosessfullmektig Andreas Hjetland kaller soningsforholdene til Breivik «utpreget humane».

– Dette er ikke i nærheten av å nå opp til terskelen for menneskerettsbrudd, sa Hjetland om behandlingen Breivik lever under.

PST: Høyreekstrem «helgen»

En avgradert trusselvurdering som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) utarbeidet så sent som 1. desember i fjor, tegner et bilde av hvilken påvirkningskraft de mener Breivik fremdeles har i høyreekstreme miljøer. Rapporten veier tungt når retten i Ringerike fengsel skal vurdere om den forvaringsdømte mannen skal få omgås andre i fengselet eller skrive brev ut.

PST beskriver i rapporten Breiviks status blant høyreekstreme som en «helgen». De mener selv vage signaler og livstegn kan være en inspirasjon for andre potensielle terrorister.

– PST erfarer at Breivik er en sentral skikkelse som går igjen som en inspirasjonskilde for andre høyreekstreme. Det har vært en økning i Breivik som inspirasjonskilde bak både avvergede- og gjennomførte terrorangrep de siste årene, skriver PST videre.

-Gått for langt

I en rettspause mandag sa Storrvik at PST-rapporten har vært avgjørende for soningsforholdene Breivik er underlagt i Ringerike fengsel.

– Jeg tror at her har man gått for langt. Restriksjonene har blitt umenneskelige på grunn av det. Og det er det vi kommer til å prosedere på, sier Storrvik til NTB.

Advokaten sa han ikke har noen mulighet til å motsi PSTs trusselvurdering, men i retten sa han at rapporten førte til altfor strenge rammer rundt soningen for Breivik og at det fører til et pågående brudd på menneskerettighetene.

– Det er altfor strengt. Det er ikke noe som ligner vanlig sosial omgang med andre, sa Storrvik

Han stusset over innstrammingene etter at Breivik i 2022 ble overført fra Telemark fengsel i Skien og til Ringerike, men sier han forstår dem bedre i lys av vurderingene som framkommer i PST-rapporten.

Kritisk til gitter

Storrvik gikk særlig hardt ut mot den avsperrede avdelingen med særlig høyt sikkerhetsnivå som Breivik sitter i Ringerike fengsel. Han deler området med en annen innsatt, som er dømt for drap på en medfange, og som vurderes som en trussel mot Breivik. De to er aldri ute samtidig i fellesarealene i avdelingen.

Storrvik kritiserte også fengselets valg av gitter som de få besøkende til avdelingen må ha mellom seg selv og Breivik og mente det var dehumaniserende i seg selv.

– Jeg skal ikke mene noe om PSTs trusselvurdering, men dette kan jeg mene noe om. Jeg har møtt Breivik i mange, mange år. Han har aldri gått løs fysisk på noen av dem som har jobbet der, og han har aldri gått løs på noen i løpet av de tov årene, sa Storrvik og kalte faren for vold konstruert.

Norges farligste fange

Storrvik bygger i stor grad sin argumentasjon på to avgjørelser i menneskerettighetsdomstolen, hvor nettopp tidsforløp og muligheter for menneskelig kontakt er vesentlig.

Også da rettsvesenet behandlet det forrige søksmålet Breivik anla mot staten, var det disse dommene som utgjorde kjernen i det juridiske grunnlaget. Denne gangen legger Storrvik betydelig større vekt på det betydelige tidsforløpet siden Breivik ble dømt for Utøya-terroren.

– Breivik er Norges farligste fange. Han har gjort ting som er uforutsigbare og drept mange i alvorlige terrorhandlinger. Risikoen som forelå på det tidspunktet, er etter alle solemerker den samme i dag, sier regjeringsadvokat Andreas Hjetland.