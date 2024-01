Søket skulle startet tidligere i uken, men ble forsinket på grunn av snøstorm, opplyser Kristian Brauner i Mærsk til danske TV2 Nord.

– De kunne først starte søket torsdag, sier Brauner, som er flåteoperasjonssjef i det danske rederiet.

Brauner sier Mærsk har leid inn to spesialskip med avansert søkeutstyr. De skanner havbunnen med sonar i håp om å finne de forsvunne konteinerne. Dersom de finner noe, må det hentes inn andre skip – med annet utstyr – for å heve konteinerne.

Mærsk regner med at det vil ta rundt to uker å søke gjennom området der konteinerne forsvant, forteller Brauner. Fire konteinere fløt i land på nordvestkysten av Jylland de første dagene etter at de ble feid over bord. Rederiet regner med at de resterende 42 konteinerne befinner seg på havets bunn.