– Alle som ikke ønsker å feire Danmarks nye kong Frederik på søndag, bør holde seg unna København sentrum, som vil koke over av festglade mennesker, skriver danske medier.

Danske kollektivselskaper melder om stort press på billetter til hovedstaden, enten det er med tog, ferge eller buss.

– Vi spør ikke folk hvorfor de vil reise til København, men vi kan jo tippe at det handler om tronskiftet, sier Jesper Maack i fergeselskapet Molslinjen, som ser et tydelig mønster i de nye bookingene: Til København på lørdag, så tilbake på søndag eller mandag.

Busselskaper melder om utsolgte billetter, og at de forsøker å skaffe flere busser.

Togselskapet DSB har også opplyst at de setter inn flere tog.

– Dette minner meg om juletrafikken, bare det at nå skjer alt på samme dag, sier informasjonssjef Tony Bispeskov.

– Dropp bil og sykkel!

Dansk politi regner med at svært mange mennesker vil strømme til København. De ber folk komme i god tid og droppe både bil og sykkel og heller ta seg fram med offentlig transport eller til fots.

– Vi kan ikke spå hvor mange vi blir i København på søndag, men vi regner med at veldig, veldig mange mennesker vil være i byen for å delta i feiringen, sier Peter Dahl ved politiet i København.

200 flagg

Fra Kongens Nytorv til Rådhuspladsen i København vaier nå 200 røde og hvite flagg i vinden som en hyllest til det danske kongehuset. Flaggalleen strekker seg drøyt 1,1 kilometer gjennom byen.

– Det blir en helt spesiell opplevelse for alle som er en del av København. Vi ønsker hjertelig velkommen til vår kommende konge og hyller i fellesskap en helt fantastisk dronning, som dronning Margrethe har vært for både København og hele Danmark, sier direktøren for Københavns handels- og næringsforening, KCC, Michael Gatte.

Flere av butikkene i den lange gågaten Strøget skal holde ulike markeringer og på ulikt vis hylle det danske kongehuset.

Fest i Australia

Også i Australia, prinsesse Marys hjemland, ventes tronskiftet å bli feiret.

Den kongelige nyheten har vakt stor entusiasme blant australiere og har fått mye plass i mediene.

– Prinsesse Mary er en fantastisk ambassadør for Tasmania. Jeg ser fram til å se hvordan den tasmansk-fødte dronningen leder Danmark inn i fremtiden. Vi er så stolte, uttalte førsteministeren i Marys hjemstat, Jeremy Rockliff, ifølge Sky News.

Mary har vært enormt populær i Australia helt siden hun giftet seg med prins Frederik. Populariteten ser nå bare ut til å øke.

– Australierne er umåtelig stolte av henne, sier forfatter og hoffekspert Roger Lundgren til det svenske nyhetsbyrået TT.

Overrasket under nyttårstalen

Det var under sin nyttårstale at dronning Margrethe overraskende kunngjorde at hun trekker seg etter 52 år som Danmarks regent.

Hennes eldste sønn, kronprins Frederik, overtar tronen og får da tittelen kong Frederik X. Ifølge eksperter er både kronprins Frederik og prinsesse Mary svært godt forberedt på oppgaven som venter dem.

Før deres nye hverdag begynner, må de gjennom det høytidelige programmet for selve tronskiftet.

Klokken 13.35 kjører kronprinsparet og prins Christian i bil fra Frederik VIIIs slott på Amalienborg til Christiansborg slott. Få minutter etter kommer dronning Margrethe i en karét.

Klokken 14 er det statsråd på Christiansborg slott. Her vil dronning Margrethe, kronprins Frederik og prins Christian delta sammen med regjeringen og statssekretæren i statsrådet.

Tronskiftet finner sted under statsrådets møte i det øyeblikk dronningen har signert en erklæring om sin abdikasjon. Med det blir kronprins Frederik kong Frederik X.

Tett program

Deretter kjører dronning Margrethe fra Christiansborg slott klokken 14.15. Denne gangen blir hun kjørt i en bil i stedet for i karét.

Klokken 14.30 inviterer det nykronede kongeparet spesielle gjester til Christiansborg slott.

Når klokken slår 15, vil kong Frederik X dukke opp for befolkningen for første gang. Det skjer når han går ut på balkongen på Christiansborg slott, der statsminister Mette Frederiksen (S) skal forkynne tronskiftet.

Kongen taler og avslutter med valgspråket.

Klokken 15.10 blir det hederssalutt fra Batteriet Sixtus på Holmen i København. Batteriet Sixtus vil hilse den nye kongen med 3 ganger 27 skudd.

Samtidig blir kongeflagget senket ved Christian IXs slott og heist ved Frederiks VIIIs slott.

Klokken 15.30 drar kongeparet fra Christiansborg slott.

Kongeparet eskorteres av Gardehusarregimentets Hesteskadron fra Christiansborg slott til Frederik VIIIs slott.

Halvannen time senere, klokken 17, blir det overføring av de kongelige fanene fra Christian IXs slott til Frederik VIIIs slott.

Feiring i Folketinget

Overføringen av banneret danner en foreløpig avslutning på begivenhetene rundt tronskiftet, men dagen etter, mandag klokken 10, deltar kongefamilien i det danske Folketingets feiring av tronskiftet.

Under møtet i folketingssalen kommer statsministeren med en muntlig kunngjøring fra kong Frederik til Folketinget, og statsministeren vil selv holde en tale.

Kongefamilien skal i etterkant delta på en mottakelse i landstingssalen.

21. januar vil det bli arrangert en festgudstjeneste i Aarhus domkirke.