Chris Christie ute av presidentvalgkampen

Tidligere New Jersey-guvernør Chris Christie trekker seg fra Republikanernes nominasjonskamp. Han har vært den tydeligste kritikeren av Donald Trump. Christie kunngjorde avgjørelsen på et arrangement i New Hampshire i natt norsk tid.

– Målet mitt har aldri vært å bare være en stemme mot hatet og spliden og den egoismen som har preget partiet vårt under Donald Trump. Jeg har alltid sagt at hvis det kom et tidspunkt i denne valgkampen hvor jeg ikke kunne se en vei for å nå det målet, så ville jeg slutte. Og i kveld er det klart for meg at det ikke er noe mulighet til å vinne nominasjonen, og det er grunnen til at jeg avslutter presidentvalgkampen min i kveld, sa Christie.

Trump «vet hvem» som blir visepresidentkandidat

Donald Trump, republikanernes sannsynlige presidentkandidat, nekter å si hvem han vil stille til valg sammen med, men sier han «hvem det blir». Han kommenterte spørsmålet på et velgermøte sendt på Fox News fra Des Moines, delstatshovedstaden i Iowa, i natt norsk tid.

– Det kan jeg faktisk ikke fortelle deg. Altså, jeg vet hvem det blir, sa den tidligere presidenten.

DeSantis og Haley gjøv løs på hverandre

Med Donald Trump fraværende rettet Ron DeSantis og Nikki Haley sine skyts mot hverandre i siste debatt før republikanerne skal velge sin presidentkandidat i natt norsk tid.

Tidligere FN-ambassadør Haley og Florida-guvernør beskyldte i debatten hverandre for å snakke usant.

15 døde i opptøyer i Papua Ny-Guinea

Plyndring og ildspåsettelse har rammet øystaten Papua Ny-Guinea, der politiet har streiket mot angivelig manglende lønn. 15 mennesker har mistet livet. Politiet melder at åtte personer er døde i hovedstaden Port Moresby, mens sju har mistet livet i Lae, som ligger noe lenger nord, ifølge den australske kringkasteren ABC.

– Politiet var ikke på jobb i går, og folk grep til lovløshet. Det gjaldt ikke alle, men folk i noen deler av byen, sa statsminister James Marape på en pressekonferanse i natt norsk tid.

Annenhver nordmann vil ha Israel-boikott

En måling gjort av Respons Analyse for VG viser at 47 prosent er positive til boikott av Israel. 27 prosent er negative, mens 27 prosent er ikke sikre. Det er bare blant de som planlegger å stemme på Frp og KrF ved neste valg som er mer negative enn positive.

Undersøkelsen viser også at 6 prosent mener Norge bør uttrykke mer støtte til Israel, mens 31 prosent mener Norge bør uttrykke mer støtte til palestinerne. 37 prosent mener Norge bør fortsette slik man har gjort.

Ni evakuert etter boligbrann i Time kommune

I alt ni personer ble evakuert etter en boligbrann i Time kommune i natt. Fire av de evakuerte er fra huset som begynte å brenne. De øvrige fem ble evakuert fra nabohuset, opplyser Sørvest politidistrikt.

Ingen personer er meldt skadd. Nødetatene rykket ut til brannen ved 0.30-tiden. De som bodde i huset som begynte brenne, kom seg ut på egen hånd, meldte politiet på X. Klokken 1.50 ble det opplyst at brannmannskapene hadde kontroll på brannen.

Ulfsby blir kunstnerisk leder for Peer Gynt-festivalen

Avtroppende teatersjef ved Det Norske Teatret, Erik Ulfsby, blir ny kunstnerisk leder for Kulturfestivalen Peer Gynt fra 2025. Ulfsby overtar etter Ellen Horn.

– Det er blitt en av landets mest attraktive kunstneriske arenaer, og man kan velge kunstneriske krefter fra øverste hylle. Det er et fantastisk utgangspunkt. Jeg vil bygge videre på dette, og har selvsagt også ambisjoner å kunne finne på noen nye ting etter hvert, sier Ulfsby i en pressemelding.

Nytt Zuccarello-tap mot gamle lagkamerater

Heller ikke nattens NHL-oppgjør borte mot Dallas Stars ble av den hyggelige sorten sett med Mats Zuccarellos norske øyne. Oppgjøret endte 2-7, og det er bare tre dager siden det ble 0-4-tap hjemme mot samme motstander.

Mats Zuccarello, som var nest sist på pucken ved Minnesotas andre scoring, spilte for Dallas Stars i 2019. Han fikk 18 minutter og 52 sekunder på isen mot sin gamle klubb.