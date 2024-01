Årsaken til pausen på land er behov for hvile for letemannskapene, forteller politiadvokat Ole Jacob Garder til NTB

– Nå har vi søkt av nærområdet så godt det lar seg gjøre. Det er et krevende område med krevende terreng, i tillegg har det vært vanskelige værforhold. De frivillige har holdt på mange dager i strekk og det er behov for å hvile de, sier Garder.

Søket i nærområdet vil fortsette ut onsdagen, før de vil gjenoppta søket til helgen.

Skal søke under vann

Torsdag og fredag setter politiet inn dykkere for å søke gjennom vannkanten i Stavern sentrum. Politiadvokaten opplyser at det ikke er noen nye funn i etterforskningen som gjør at de setter inn dykkere.

– Grunnen til at vi gjør det er for å få utelukket at hun ligger der. Strandkanten er en naturlig del av nærområdet, forteller Garder.

Gjort funn på mobiltelefonene

Kvinnen har vært meldt savnet siden 2. januar. Hun er siktet for å ha drept sin samboer, som ble funnet død samme dag.

Grunnlaget for siktelsen er imidlertid blitt svekket, nå er én av politiets teorier at mannen kan ha drept kvinnen før han tok sitt eget liv.

Politiet ønsker ikke å gå ut med siste sikre livstegn fra kvinnen, men forteller at de har gjort funn på mobiltelefonene til kvinnen og mannen.

– Vi har fått mye informasjon ut av telefonene, som vi er i gang med å analysere. Det er ikke noe som har ført til at vi har funnet kvinnen, men det tegner et totalbilde av saken, sier Garder.