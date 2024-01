Et minutt etter åpning hadde børsen steget med 1,17 prosent til 1322,47 poeng. Det er ny rekordnotering på hovedindeksen på Oslo Børs innenfor en dag, selv om det er sluttnoteringen for dagen som blir stående som endelig rekord.

Forrige rekordnotering etter børsslutt ble satt 24. november i fjor med 1315,22 poeng.

Oppsvinget på Oslo Børs torsdag kommer blant annet etter at oljeprisen har styrket seg det siste døgnet. Torsdag formiddag handles ett fat nordsjøolje for rett under 79 dollar etter at den onsdag formiddag ble handlet for under 75 dollar.

Det er stort sett oppgang over hele linja blant de største selskapene på Oslo Børs torsdag. Equinor stiger med 2,3 prosent, DNB stiger med 0,7 prosent, Aker BP stiger med 1,3 prosent, mens Telenor stiger med 0,3 prosent.