– Vi kunne ikke vært mer fornøyd med denne starten, og det midt på vinteren, sier Marianne Høy Erikstad, markedsdirektør i Hennig-Olsen, til Nettavisen.

Til tross for at Haaland-isen ikke ble lansert før mot slutten av februar, har den allerede blitt Hennig-Olsens bestselgende enkeltstående varelinje av hele sortimentet hittil i år.

Erikstad forteller videre til Nettavisen at selskapet aldri har hatt så stor engasjement for et nylansert produkt.