FN-eksperter har oppfordret regjeringen til å ta nødvendige skritt for å inkludere mennesker av afrikansk opphav i samfunnet uten å bli møtt med fordommer, skriver de i en pressemelding.

Det skjer etter at en arbeidsgruppe med eksperter på mennesker av afrikansk opphav besøkte Norge. Gruppen ble opprettet i 2002 og er en del av FNs menneskerettighetsråd, men ekspertene er ikke FN-ansatte.

Under besøket merket gruppen seg at Norge blant annet har et politisk og institusjonelt rammeverk mot rasisme, og gode tiltak for å møte hatkriminalitet.

– Likevel møter folk med afrikansk opphav raseprofilering, hatefulle ytringer, rasistisk mobbing på skolene, barrierer i jobbsammenheng og tvangsfjerning av barn gjennom barnevernet, sa ekspertene i en uttalelse etter besøket.

Ekspertgruppen skal presentere en rapport om sitt besøk til Norge for Menneskerettighetsrådet i september 2024.