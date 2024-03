Energiomstillingen er i ferd med å mislykkes, sa Nasser på en energikonferanse i Houston i Texas mandag.

– En nullstilling av overgangsstrategien er ytterst nødvendig, og mitt forslag er som følger: Vi bør forlate fantasien om å fase ut olje og gass og i stedet investere basert på faktiske forutsetninger om etterspørsel, sa Aramco-sjefen ifølge CNBC.

Ifølge det Paris-baserte Internasjonale energibyrået (IEA) kommer etterspørselen etter olje, gass og kull til å nå toppen i 2030. Nasser kritiserer prognosen og mener at IEA har for stort fokus på etterspørselen i USA og Europa. IEA bør fokusere mer på utviklingslandene, mener Nasser.

Utviklingsland i det globale sør kommer til å drive opp etterspørselen etter olje og gass i takt med velstandsutviklingen der, hvor over 85 prosent av verdens befolkning bor, påpekte han.

Nasser sa at alternative energikilder ikke har klart å overta for fossile energikilder i stor skala ennå, til tross for store investeringer.

Vind- og solenergi forsyner verden med under 4 prosent av all energi, mens elektriske kjøretøy står for under 3 prosent av alle kjøretøy, fortalte han.

– Vi bør fase inn nye energikilder og teknologi når de virkelig er klare, økonomisk konkurransedyktige og med riktig infrastruktur, sa Nasser.