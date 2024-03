Brannsjefen i Baltimore James Wallace opplyste tidlig tirsdag morgen lokal tid at to personer så langt er reddet opp av vannet, og at tilstanden er kritisk for en av dem.

Ordfører Brandon Scott kaller ulykken en «utenkelig tragedie».

– Vi må tenke på familiene og personene som er rammet, folk som vi må forsøke å finne. Dette må være fokuset vårt nå, sa han på en pressekonferanse.

Wes Moore, som er guvernøren i delstaten Maryland, har erklært unntakstilstand etter ulykken, noe som innebærer at det settes inn føderale ressurser i redningsaksjonen.

Francis Scott Key Bridge er ei 2,6 kilometer lang bru over elven Patapsco, som hvert år krysses av over 11 millioner kjøretøy. Årsaken til ulykken er ikke kjent.

Endret plutselig kurs

Videoopptak fra stedet viser hvordan den store brua raskt kollapser og havner i vannet etter at konteinerskipet plutselig endrer kurs og kjører rett inn i brua. Både biler og personer antas å ha havnet i elva.

Hendelsen skjedde rundt klokka 1.30 natt til tirsdag lokal tid, det vil si klokka 6.30 norsk tid.

Flere timer senere kom meldingen om at to personer var reddet opp av det kalde vannet. Det ble først opplyst at opptil 20 personer kunne ha havnet i vannet, men det ble senere nedjustert til sju. Flere kjøretøy havnet også i elva.

Både brannvesenet og kystvakten deltar i redningsoperasjonen.

På vei ut av havna

Konteinerskipet var på vei ut fra havna i Baltimore med kurs for Sri Lanka. Det er eid av selskapet Grace Ocean Private, men driftes av rederiet Synergi Marine Group, som dermed står for mannskapet. Danske Mærsk har chartret skipet, noe som betyr at skipet frakter gods på vegne av det danske selskapet.

Ingen om bord på skipet ble skadd, opplyser rederiet Synergi til den danske avisen B.T.

Brua er oppkalt etter mannen som skrev USAs nasjonalsang.

Klipp av kollisjonen og brua som kollapser spres i sosiale medier. Se klippet her: