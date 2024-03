Dyrehelsemyndighetene i Texas bekrefter at det er snakk om influensaviruset AH5N1, som i flere tiår har vært kjent for å ha forårsaket utbrudd hos fugler. Mennesker har også blitt smittet av viruset.

I tillegg til Texas og Kansas er også melkekyr i New Mexico berørt. Smitten fører til redusert melkeproduksjon og appetitt hos kyrne.

Melk som leveres til markedet er trygg, og det er liten risiko for folk, ifølge USAs landbruksdepartement. De påpeker at meieriene er pålagt å kun bruke melk fra friske dyr og at melk fra syke dyr styres vekk fra produksjonen eller destrueres.

– På dette stadiet foreligger det ingen bekymringer for kommersielle melkeleveranser eller for at dette utgjør en risiko for forbrukernes helse, sier departementet i en uttalelse.

Føderale myndigheter opplyser at prøvene tatt fra melkekyrne ikke viste noen endringer i viruset som gjør at det lettere kan smitte mennesker.

Meldingene om smitte blant kyr kommer en uke etter at tjenestemenn i delstaten Minnesota opplyste om at viruset var påvist blant geiter på en gård der det hadde vært utbrudd i en fuglebesetning.