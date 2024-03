Besøket skjer 3. og 4. april, opplyser Slottet i en pressemelding.

Han vil blant annet møte Litauens president Gitanas Nauseda.

I år markerer landet 20 år som medlem av Nato, og kronprinsen vil besøke norske Nato-soldater som er stasjonert i Rukla leir, som ligger noen mil utenfor hovedstaden Vilnius.

Han vil på besøket også åpne et seminar om norsk-litauisk forsvarssamarbeid samt besøke et norskstøttet senter for ukrainske flyktninger.