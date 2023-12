Politiet varslet klokken 23.19 søndag kveld at de var ute på to oppdrag som krevde en del ressurser og at de ikke hadde kapasitet til å svare mediene.

Et område i Sandnes er sperret av etter en voldshendelse. To personer er kjørt til sykehus.

Politiet opplyser at den andre hendelsen, som var på Karmøy, dreide seg om en person som ringte inn med en melding som ifølge politiet trolig ikke stemmer. Politiet jobber med å finne personen.